حملات تفتيشية على المخابز البلدية ومحطات الوقود والمحال التجارية في القصير

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نظم مفتشو إدارة تموين القصير بالبحر الأحمر، حملات صباحية ومسائية على المخابز البلدية ومحطات الوقود والمحال التجارية، للتأكيد على وزن الرغيف المنتج ومراجعة حصص الدقيق المقررة بكل مخبز، والوقوف على توافر المواد البترولية ومطابقة الأرصدة الفعلية بالسجلات بمحطات الوقود، بالإضافة إلى التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة شملت ٣ محاضر عدم نظافة مخبز و4 شهادات صحية و6 عدم إعلان أسعار و2 نقص وزن.

وكان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، شدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، مشددًا على التصدي لأي مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين بكافة منافذ بيع السلع الغذائية، والاستجابة الفورية لطلبات الأهالي.