إقبال سياحي متزايد على معابد الكرنك في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر، الخميس، وصول عدد كبير من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات «اليوم الواحد»، بإعداد زادت عن ٧ آلاف سائح، واستمرت المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، بجانب الرحلات المباشرة من مطارات نيويورك ومدريد وبوخارست.

وأعرب السياح، عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف.

كما بدا على السياح عن سعادتهم بالتواجد على أرض الحضارات، ما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية، وتشييرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح الماسخ، كبير مفتشي الآثار بمعابد الكرنك، ان هذه التدفقات زادت نتيجة تنوع المزارات داخل مجموعة المعابد بالكرنك بعد التوسع الذي يتم في المشروعات الأثرية بالكرنك ومنها ترميم ٤٨ كبشا من تماثيل الكباش بجانب مشروع ترميم تمثال تحتمس الثانى وكذلك الانتهاء من تمثالى آمون وامونيت بجانب الاستعداد لاحتفالية افتتاح طريق الكباش العالمية، موضحًا أن هذه المشروعات بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ودعم من الدكتور خالد العناني، زير السياحة والآثار.