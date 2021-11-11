فودة يتفقد تطور العمل بالطريق الدائري الجديد في شرم الشيخ

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، في إطار الجولات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الجارية على ارض محافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بما يجري إنجازه في هذا الصرح الضخم والذي يعتبر نقلة كبري في مجال الطرق والكباري والنقل على أرض جنوب سيناء.

واشار المحافظ إلى أن تلك الانجازات تتم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالاضافة لحارة تهدئة و6 كباري لوب «دوران للخلف» U.T تم تنفيذها بنسبة عالية جدًا.

وأوضح المحافظ أن طول الطريق من بداية الدائري محطة التعاون بمدخل المدينة وحتى ميدان قسم ثاني شرم الشيخ بنبق 21 كم، حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

تفقد المحافظ خلال الجولة كوبري بوابة شرم الشيخ / دهب وأعمال تجميل ورفع كفاءة وتطوير الطريق من شارع السلام ماراً بأيقونة السلام حتى الكوبري في إطار تطوير المحاور والطرق العرضية وتسهيل حركة المرور توفيراً للوقت والمال ومنع الازدحام ولتتواكب مع التطوير للطريق الدائري.