تركيب 200 عامود انارة بقرى وتجمعات مركز الحسنة بوسط سيناء

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وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على توفير 200 عامود كهرباء لدعم الانارة بقرى وتجمعات مركز الحسنة بوسط سيناء .

وأعلن أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه جارى اختيار القرى والتجمعات الأكثر احتياجا بدائرة المركز لتوزيع الأعمدة عليها لدعم الكهرباء والانارة بها .. مشيرا الى أن ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على تقديم الدعم وتسهيل كافة الخدمات والارؤتقاء بها في جميع القطاعات بوسط سيناء لتوفير حياة كريمة لهم ، ومقدما كل الشكر والتقدير للسيد المحافظ باسمه وباسم كل أهالى ومشايخ مركز الحسنة بوسط سيناء .