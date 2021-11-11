"الزكاة": مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك البطحاء

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يقام الأحد القادم.. وفق الضوابط مع تطبيق الاحترازات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيقام يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1443هـ، في العاشرة صباحاً بجمرك البطحاء.

وأضافت: "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات المُباعة من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ وفق توجيهات وزارة الصحة".