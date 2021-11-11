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وزير الرياضة للاعبي الأخضر: ماقصرتوا يا شباب.. صدارتنا مستمرة

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بعد التعادل اليوم أمام أستراليا

وزير الرياضة للاعبي الأخضر: ماقصرتوا يا شباب.. صدارتنا مستمرة

امتدح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المستوى الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد مباراة الأخضر اليوم: "ماقصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة.. فالنا التوفيق في طريقنا للمونديال".

ولا زال الأخضر السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 13 نقطة، يليه الأسترالي بـ10 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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