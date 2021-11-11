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فتح القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي برتبة "جندي"

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عبر منصة "أبشر – توظيف" لوزارة الداخلية من السبت المقبل

فتح القبول بالوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي برتبة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة "جندي".

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من السبت الساعة الـ10 صباحًا الموافق 8/ 4/ 1443هـ، حتى الخميس الساعة الـ10 صباحًا الموافق 13/ 4/ 1443هـ عبر منصة "أبشر – توظيف" لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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