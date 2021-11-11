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وكيل وزارة الصحة يشيد بجهود ادارة الطب الوقائى وفريق مراكز التطعيم لمواجهة كورونا

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وكيل وزارة الصحة يشيد بجهود ادارة الطب الوقائى وفريق مراكز التطعيم لمواجهة كورونا وكيل وزارة الصحة يشيد بجهود ادارة الطب الوقائى وفريق مراكز التطعيم لمواجهة كورونا

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اشاد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بالجهود التي تقدمها ادارة الطب الوقائى وفريق عمل مراكز التطعيم في ظل جائحة كورونا .وقال وكيل الوزارة أثناء تفقده سير العمل ببعض مراكز التطعيم أن هناك تحدى كبير تقوم به ادارة الطب الوقائى من اعداد فرق العمل وتقديم الجودة خلال تسجيل المخواطنين وتلقيهم لقاح .

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى أن فريق العمل يبذل قصارى جهده يوميا بداية من اعداد وتجهيز التطعيمات ونقل الفرق ومتابعة سير العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.. مشيدا بالدور الذي يقوم به محمد عبدالمطلب مسؤول التطعيمات وفريق العمل بالادارة .

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها مديرية الصحة في اطار خطة الدولة للتعايش مع جائحة كورونا، وأن التثقيف والاعلام الصحى يكثف جهوده لنشر الوعى الصحى بأهمية التطعيم للحفاظ على الاسرة المصرية من خطورة الفيروس والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا.. مشيرا إلى حسن سير العمل في جميع المراكز على مستوى المحافظة .

المصرى اليوم

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