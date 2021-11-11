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توفير الرعاية الصحية لعدد 1824 من أبناء سيناء المقيمين بالاسماعيلية

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توفير الرعاية الصحية لعدد 1824 من أبناء سيناء المقيمين بالاسماعيلية توفير الرعاية الصحية لعدد 1824 من أبناء سيناء المقيمين بالاسماعيلية

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على توفير الرعاية الصحية لعدد 1824 فردا من أبناء سيناء الشيخ زويد ورفح ) المقيمين في محافظة الاسماعيلية .

وأعلن المحافظ في تصريح له، أنه في اطار توجيهات القيادة السياسية والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وفي اطار توفير حياة كريمة للمواطنين ومنها الرعاية الصحية.. تم توجيه قافلة مشتركة من الهلال الأحمر المصرى ومديرية الصحة إلى محافظة الاسماعيلية لتوفير الرعاية الصحية لأبناء المحافظة ( الشيخ زويد ورفح ) من المقيمين في محافظة الاسماعيلية بتجمعات ومناطق: المحسمة وأبوخروع والكيلو 17 وأبوطفيلة.. مشيرا إلى انابة مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح لمرافقة القافلة خلال الفترة من 8 – 11 نوفمبر الجارى، والتى ضمت تخصصات: باطنة وأطفال وجراحة ورمد.. إلى جانب صيدلية متنقلة وفريق التطعيم ضد ، وقد قامت القافلة بالكشف على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم.. إلى جانب منح التطعيمات ضد كورونا باجمالى 1824 فردا .

وأضاف أنه من خلال القافلة تم اجراء الكشف الطبى على 1320 حالة مرضية وصرف العلاج اللازم.. إلى جانب تطعيم 504 أشخاص ضد كورونا .

وأشار إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتوفير وسائل الانتقال لأعضاء القافلة وتوفير الاقامة والاعاشة لهم

المصرى اليوم

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