بحجة استثمارها فى المنظفات.. حبس عاطل استولي علي 3 مليون جنية من المواطنين بالإسكندرية

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أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب لاتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ 3 مليون جنيه بحجة استثمارها في تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد وإمتنع عن رد أصول المبالغ.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامريه، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وإمتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم تبين صحة الواقعة ، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها 3 مليون جنيهاً من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.