نشاط ملحوظ بميناء الإسكندرية وتداول ١٩٨ ألف طن بضائع

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شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، اليوم الخميس، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 59 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تُقدر بـ198 ألفًا و140 طنًّا، وتشمل غلالًا ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، إلى تداول 1268 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج آلاف الشاحنات من وإلى الميناء خلال الـ48 ساعة الماضية.

في سياق متصل، وجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.