محافظ الفيوم ورئيس صندوق التنمية الحضرية يتفقدان مشروع السكن البديل ضمن المبادرة الرئاسية

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة الفيوم، لتوفير سكن كريم لقاطني تلك المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المشروعات بصندوق التنمية الحضرية، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدعم الفني بالصندوق، والمستشار محمد القرشي المستشار القانوني للصندوق، والمهندسة سوزان نادر منسق عام محافظة الفيوم ومسئول متابعة المشروعات بالصندوق، ورئيس مركز ومدينة الفيوم.

خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، وما تم إنجازه من أعمال، وكذا مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري على مستوي المحافظة، واستعراض مقترح المحافظة للإسكان البديل.

رحب محافظ الفيوم، بوفد صندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية دور الصندوق فى التعاون التام مع المحافظة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة والانتهاء من تطوير كافة المناطق لخدمة المواطن الفيومي.

ولفت المحافظ إلي بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، الذي يشمل تطوير وتأهيل 6 مناطق غير مخططة بمدينة الفيوم، بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من تطوير منطقتي علواية سعادة، وعزبة مأمون بالصوفي، كما تشمل المرحلة القادمة، تطوير مناطق الشيخ حسن، والصيفية، وعزبة جنيدي، والحاكورة، وسيتم البدء قريباً في تطوير هذه المناطق تباعاً.

فيما أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، حرص الصندوق على المساهمة فى تطوير الامتدادات العمرانية الجديدة والمناطق غير المخططة والعشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الداخلية والفرعية ببلاط الإنترلوك، بجانب رفع كفاءة شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب أو إنشاء شبكات جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية واستبدال أعمدة الإنارة التالفة.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم، ورئيس صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، بتفقد عمارات السكن البديل بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، واستمعا لشرحٍ وافٍ حول المكونات الإنشائية للمشروع، ومناطق الخدمات، موضحاً أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخرسانية للمشروع بنسبة بلغت 97%، وأن الأعمال تتم بأعلى جودة وطبقاً لبرنامج زمني محدد.

كما تفقد المحافظ ورئيس الصندوق، نموذج لإحدى الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها وتشطيبها، كنموذج لباقي الوحدات، حيث أشاد محافظ الفيوم، ورئيس صندوق التنمية الحضرية، بالجهد المبذول بالمشروع، ودقة تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، واستغلال المنطقة بشكل متكامل، ودقة تشطيبات الوحدة السكنية التى تعد نموذج لباقي الوحدات.