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«شوقي» : نظام التعليم القديم استنفد أغراضه

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«شوقي» : نظام التعليم القديم استنفد أغراضه «شوقي» : نظام التعليم القديم استنفد أغراضه

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عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته محافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه، ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.

وتوجه «شوقي» بعد ذلك لشكر الرئيس عبدالفتاح ، الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغييرًا شكليًّا وسطحيًّا، رغم أنها مهمة شاقة تستغرق زمنًا كبيرًا حتى تؤتي ثمارها.

وتابع الوزير مؤكدًا أن التغيير في مفهوم التعلم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحًا وصعوبًة من تغيير المناهج أو طرق التقييم وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتًا، ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليمي الجديد.

المصرى اليوم

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