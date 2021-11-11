أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة": مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك البطحاء

Print
"الزكاة": مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك البطحاء "الزكاة": مزاد علني لبيع سيارات وبضائع في جمرك البطحاء
يقام الأحد القادم.. وفق الضوابط مع تطبيق الاحترازات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيقام يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1443هـ، في العاشرة صباحاً بجمرك البطحاء.

وأضافت: "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات المُباعة من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ وفق توجيهات وزارة الصحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

الخثلان : لا بأس من مساعدة طالب رسب بسبب درجة أو درجتين ما لم تمنع اللوائح ذلك

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي