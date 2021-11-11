أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضربات قاضية في وجه "داعش" والإرهاب.. عراق جديد في عهد "الكاظمي"

Print
ضربات قاضية في وجه "داعش" والإرهاب.. عراق جديد في عهد "الكاظمي" ضربات قاضية في وجه "داعش" والإرهاب.. عراق جديد في عهد "الكاظمي"
بغداد شهدت انفتاحًا كبيرًا على الدول العربية منذ توليه رئاسة الوزراء

ضربات قاضية في وجه

تحركت العراقية الحالية بقيادة مصطفى الكاظمي بشجاعة لمواجهة انفلات السلاح، ومحاولة الميليشيات الإرهابية فرض إرادتها على الدولة.

وتصدت الحكومة العراقية للتجاوزات بحق الأهالي في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، تحت ستار ملاحقة أعضاء التنظيم، كما تصدت لاستهداف الناشطين السلميين واغتيالهم، وكشفت عن المتورطين في بعض هذه الجرائم.

وقد اختلف المشهد العراقي بصورة جذرية في عهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فمن مكافحة الإرهاب إلى استرداد السيادة العراقية، ومن مكافحة جائحة كورونا إلى مكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

ودعم "الكاظمي" جهاز مكافحة الإرهاب في ملف مواجهة الفصائل المسلحة والجماعات الخارجة على القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وقواتها النظامية، فضلًا عن ضرب وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وقد قطعت حكومة "الكاظمي" شوطًا بعيدًا في زمن قياسي، وفي فترة حفلت بتحديات ومصاعب كثيرة.

ومنذ تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو 2020؛ شهد العراق انفتاحًا كبيرًا على الدول العربية، وتمثل هذا الانفتاح في تبادل الزيارات مع الزعماء العرب وتوقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات بين العراق وسائر الدول العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن