«الداخلية» : مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم

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أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الفيوم.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الخميس : «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة حائزي ومتجري المواد المخدرة والمطلوبين في أحكام جنائية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم، قيام أحد العناصر الإجرامية- سبق اتهامه في 45 قضية، أبرزها إطلاق أعيرة نارية وقتل وسرقة بالإكراه، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي إطلاق أعيرة نارية وقتل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من إحدى المناطق الزراعية بالناحية سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي».



وأضافت : «عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومجموعات من قوات الأمن، تم استهداف المتهم، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية- طبنجة- و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكذا كيلوجرام من مخدر الاستروكس وكمية من مخدري الهيروين والشابو ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».