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المركز الوطني للفعاليات يُطلق مبادرة "جنة غير المحصنين منازلهم"

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لتشجيع الراغبين بزيارتها على أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

المركز الوطني للفعاليات يُطلق مبادرة

أطلق المركز الوطني للفعاليات مبادرةً بعنوان "جنة غير المحصنين منازلُهم"، بالتزامن مع عودة المواسم والفعاليات وانطلاقها بهدف تشجيع الراغبين بزيارتها على أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"؛ حتى يتحقق الهدف المنشود في الوصول إلى المناعة المجتمعية، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كافة.

وقد جاءت هذه المبادرة دعماً للحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة في شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "كملها ولا تعيش بالنص"؛ على خلفية اكتفاء البعض بالجرعة الأولى دون الجرعة الثانية، متغافلين عن أهميتها؛ كونها تعطي الجسم مناعة أقوى ضد المتحورات التي قد تطرأ على هذا الوباء.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للحملة التي أطلقها المركز في يوليو الماضي "راجعين.. لكن أخذتو اللقاح" التي ساهمت في تشجيع أفراد المجتمع على تلقي اللقاح للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.

ودعا المركز زوار ومرتادي المواسم والفعاليات إلى مشاركة صورهم المفضلة عند زيارة الفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع وضع شعار المبادرة "جنة غير المحصنين منازلهم" تضامناً مع الحملة، وكذلك للمساهمة في تشجيع البقية لزيارة الأنشطة والفعاليات والاستمتاع بها.

المركز الوطني للفعاليات يُطلق مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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