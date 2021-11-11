رئيس الوزراء يتفقد مكتب بريد الخارجة بالوادي الجديد

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مكتب بريد الخارجة.

وخلال الجولة، تمت الإشارة إلى أن مكتب بريد الخارجة، يقدم العديد من الخدمات الحكومية البريدية، من خلال الاستعانة بأحدث الأساليب في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسيرًا على أهالي المحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول جهود الوزارة في تنمية البنية التحتية المعلوماتية بمحافظة الوادي الجديد، استهله باستعراض المقرات البريدية وما تم تطويره من أعداد المكاتب، ومراكز الحركة، ومناطق التوزيع، والتجهيزات الخاصة بتوفير أجهزة الحاسب الآلي، والطابعات، وماكينات الصراف الآلي، وخطوط الربط الهوائي والأرضي، وغيرها.

وأشار وزير الاتصالات، خلال شرحه، إلى أنه جار العمل في الوقت نفسه على إنشاء 56 برجا لشبكات المحمول بنهاية عام 2021، فضلاً عن 38 مكتب بريد مطور، وربط أكثر من 160 جهة بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير 7 دورات تدريبية لبناء القدرات.

وعرض الدكتور عمرو طلعت خريطة التغطية الجغرافية لمحطات المحمول بالمحافظة، وعقد مقارنة بين عامي 2019 و2021، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هناك 42 محطة جديدة دخلت الخدمة خلال 18 شهراً، وجار إدخال 14 محطة جديدة الخدمة بنهاية العام الجاري.

وأشار وزير الاتصالات إلى جهود استكمال خطة زيادة التغطية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات خلال العام الجاري، موضحاً أنه مستهدف تغطية 19 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي سيستفيد منها 27 ألف نسمة.

وعرض الوزير المشروعات المنفذة وأهم مؤشرات الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة، والتي تضمنت توصيل 27 مدرسة ثانوية بالألياف الضوئية، فضلاً عن توصيل الخدمات للمشروعات الكبرى، والتي تضم جامعات، وفنادق، ومصانع، وغيرها، إضافة إلى تخطيط 26 قرية بالفرافرة تمهيداً لبدء التنفيذ بمجرد انتهاء أعمال المرافق الأخرى بها.