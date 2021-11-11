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مدبولي يشهد مراسم إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية من الوادي الجديد

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مدبولي يشهد مراسم إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية من الوادي الجديد مدبولي يشهد مراسم إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية من الوادي الجديد

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة.

وعقب إطلاق شعلة الأولمبياد، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم تسجيل بيانات المشاركين من كل محافظة وفقا للألعاب المنفذة وتضم: خماسي قدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكرة يد، وتنس طاولة، وملاحة رياضية، بالإضافة إلى ألعاب القوى، وكرة طائرة الشاطئ، وقدم الشاطئ، والسباحة، وكرة سرعة، وشطرنج، والكاراتيه.

وقال الوزير: بعد ذلك يتم تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظات وهي: مطروح، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، حيث سيتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى كل محافظة، وذلك للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة أسوان الذي سيتم تنفيذه خلال شهر يناير 2022.

المصرى اليوم

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