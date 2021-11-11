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مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تكثف حملات الرش لمكافحة البعوض والحشرات

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مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تكثف حملات الرش لمكافحة البعوض والحشرات مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تكثف حملات الرش لمكافحة البعوض والحشرات

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كثفت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس ماهر عبدالقادر سويلم، أعمال الرش للقضاء علي البعوض والحشرات من خلال حملات إدارة المكافحة بالمديرية، والتي تشمل جميع المناطق والأحياء السكنية ومناطق الأشجار والجزر الوسطى بالطرق وخلف التجمعات السكنية المختلفة، حيث تواصل المديرية أعمال الرش والمكافحة، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة نظيفة.

وأشار «سويلم» إلى أن أعمال المكافحة هي جزء أصيل من خطة المديرية في التصدي للحشرات والبعوض، وتقوم إدارة المكافحة بتنفيذ الخطة الموضوعة وتغطية جميع المناطق والأحياء السكنية ومناطق انتشار الأشجار لمقاومة الحشرات والبعوض بالمحافظة، حيث تشهد جميع مدن المحافظة أعمال المكافحة.

المصرى اليوم

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