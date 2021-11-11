أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يزن طن ونصف بارتفاع 7 أمتار... مجسم للغوريلا «كينج كونج» من إطارات السيارات في دهب

Print
يزن طن ونصف بارتفاع 7 أمتار... مجسم للغوريلا «كينج كونج» من إطارات السيارات في دهب يزن طن ونصف بارتفاع 7 أمتار... مجسم للغوريلا «كينج كونج» من إطارات السيارات في دهب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن النحات إبراهيم صلاح من تصميم وتنفيذ أكبر وأول مجسم منحوت من إطارات السيارات المعاد تدويرها وكميات من الحديد الخردة، لمجسم الغوريلا كينج كونج، بوزن طن ونصف، وارتفاع 7 امتار، مستخدما عدد ٢٥٠ من إطارات السيارات المستعملة، بالاضافة إلى كميات من الحديد الخردة، ولمدة ٢٥ يوما عمل، وذلك في أعلى وادي الطويلات بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وأثار تمثال الغوريلا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والزائربن لمدينة دهب وأشادوا بأداء النحات وتنفيذه لهذا المجسم.

وأكد النحات إبراهيم صلاح، أنه كان يقوم بتقطيع وتجهيز الإطارات وحملها بنفسه على كتفه للصعود بها لمكان وضع المجسم أعلى وادي الطويلات.

وأضاف أنه يستخدم في مختلف أعماله مواد معاد تدويرها لأهمية اعادة استخدام المواد التي تصلح للاستخدام وعدم الاستغناء عنها لتقديم أجمل شكل بأقل الإمكانيات المتاحة.

ويحلم إبراهيم بتنفيذ العديد من المنحوتات من المواد المعاد تدويرها والمشاركة في معارض محلية ودولية لتقديم صورة ايجابية عن المواهب المصرية في مجال النحت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي

نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر»

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو

رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو