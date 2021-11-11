يزن طن ونصف بارتفاع 7 أمتار... مجسم للغوريلا «كينج كونج» من إطارات السيارات في دهب

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تمكن النحات إبراهيم صلاح من تصميم وتنفيذ أكبر وأول مجسم منحوت من إطارات السيارات المعاد تدويرها وكميات من الحديد الخردة، لمجسم الغوريلا كينج كونج، بوزن طن ونصف، وارتفاع 7 امتار، مستخدما عدد ٢٥٠ من إطارات السيارات المستعملة، بالاضافة إلى كميات من الحديد الخردة، ولمدة ٢٥ يوما عمل، وذلك في أعلى وادي الطويلات بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وأثار تمثال الغوريلا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والزائربن لمدينة دهب وأشادوا بأداء النحات وتنفيذه لهذا المجسم.

وأكد النحات إبراهيم صلاح، أنه كان يقوم بتقطيع وتجهيز الإطارات وحملها بنفسه على كتفه للصعود بها لمكان وضع المجسم أعلى وادي الطويلات.

وأضاف أنه يستخدم في مختلف أعماله مواد معاد تدويرها لأهمية اعادة استخدام المواد التي تصلح للاستخدام وعدم الاستغناء عنها لتقديم أجمل شكل بأقل الإمكانيات المتاحة.

ويحلم إبراهيم بتنفيذ العديد من المنحوتات من المواد المعاد تدويرها والمشاركة في معارض محلية ودولية لتقديم صورة ايجابية عن المواهب المصرية في مجال النحت.