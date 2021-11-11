إغلاق 100 محل ومقهى خالفت إجراءات كورونا بالإسكندرية

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أعلنت محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، حصيلة حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف بيان صادر عن المحافظة، أنه جرى إغلاق 76 محلا مخالفا و22 مقهى و3 مراكز تعليمية، فضلا عن التحفظ على 867 حالة إشغال طريق، وفرض غرامات بقيمة 276 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنه جرى تحرير 730 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأشار البيان إلى أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.