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شوفت السولية عملها ازاي.. أبرز تعليقات لاعبي الأهلي والزمالك من كاميرا البدلاء

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شوفت السولية عملها ازاي.. فيديو أبرز تعليقات لاعبي الأهلي والزمالك من كاميرا البدلاء شوفت السولية عملها ازاي.. أبرز تعليقات لاعبي الأهلي والزمالك من كاميرا البدلاء

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انتهى لقاء القمة 123 بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة 5-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2022.

وتباينت ردود الأفعال على نتيجة المباراة من الجانبين على النتيجة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لشركة بريزنتشن الراعي الرسمي للبطولة مقطع من الكاميرات الخاصة المثبتة بمقاعد بدلاء الفريقين.

وأظهر مقطع الفيديو ردود أفعال لاعبي الفريقين خلال أحداث اللقاء ما بين تشجيع لزملائهم وفرحة بتسجيل الأهداف خاصة وأن المباراة شهدت تسجيل 8 أهداف وحطمت الرقم القياسي لأكثر مباريات القمة تسجيلًا للأهداف.

عمرو السولية يقوم بحركة رابونا خلال مباراة الأهلي و - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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