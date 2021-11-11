أوروجواي ضد الأرجنتين.. 4 أشياء يجب أن تعرفها قبل كلاسيكو ديل ريو دي لا بلاتا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تستضيف أوروجواي منتخب الأرجنتين على ملعب كامبيون ديل سيجلو في مونتيفيديو فجر السبت في مواجهة من العيار الثقيل في تصفيات كأس العالم 2022. يُعرف باسم «كلاسيكو ديل ريو دي لا بلاتا»، وهو أكثر الديربي تنافسًا في تاريخ كرة القدم الدولي، حيث شهد 194 مواجهة رسمية.

من الواضح أن الأرجنتين كانت القوة المهيمنة مع 89 فوزًا، بما في ذلك الفوز 3-0 الشهر الماضي. واصل الفوز مسيرته الخالية من الهزائم في الموسم، وأبقاه في المركز الثاني، خلف البرازيل، برصيد 25 نقطة. في غضون ذلك، يحتل منتخب السيليستي المركز الخامس ويتعين عليه تحقيق الانتصارات لضمان الحصول على تذكرة مباشرة إلى قطر.

ومع ذلك، لم يهزموا الأرجنتين في آخر ست مواجهات، وتعرضوا أيضًا لضربة موجعة بعد استبعاد المهاجم المُخضرم إدينسون كافاني.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أبرز 4 أشياء يجب الانتباه إليها قبل كلاسيكو ديل ريو دي لا بلاتا:

4 ـ الضغط بقوة على أوروجواي

أوروجواي مع أربعة انتصارات فقط من 12 مباراة تأهيلية حتى الآن، تمكنوا من حصد 16 نقطة فقط. هذا يبقيهم في المركز الخامس.

إذا كانت التصفيات ستنتهي الآن، فإن السيليستي سيتجه إلى المباريات الفاصلة مع أحد المنتخبات الأخرى.

فريق أوسكار تاباريز ليس غريباً على ذلك، على الرغم من فوزه على الأردن 5-0 في مجموع المباراتين في تلك المرحلة للتأهل إلى كأس العالم 2014. ومع ذلك، فإن مكانًا مباشرًا من شأنه أن يجنبهم التحدي الإضافي.

لم يُحقق المنتخب أي فوز في ثلاث مباريات تأهيلية متتالية، بما في ذلك مباريات متتالية ضد الأرجنتين والبرازيل الشهر الماضي. لقد تلقوا سبعة أهداف في مرمى المنتخبين القاريين.

من ناحية أخرى تتسلل تشيلي إلى مراكز المقدمة. لذا فإن هزيمة أخرى لأوروجواي يوم الجمعة ستسمح للفائزين بكوبا أمريكا 2015 بتقليص الفارق بينهم في الترتيب.

3- الأرجنتين لا تعرف الهزيمة

الأرجنتين المنتخب الوحيد إلى جانب البرازيل في أمريكا الجنوبية الذي لم يخسر حتى الآن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. في الواقع، لم يخسروا أي مباراة منذ يوليو 2019، وهو سباق يمتد الآن إلى 25 مباراة في جميع المسابقات.

وغني عن القول، إنه رقم قياسي، لكن هل يمكن للألبسيليستي الحفاظ على ذلك ضد منتخب أوروجواي في مباراة لا بد من الفوز بها؟

شيء واحد بالنسبة لفريق ليونيل سكالوني هو أنهم لم يخسروا أمام جيرانهم الشرقيين منذ ثماني سنوات. كانت آخر هزيمة لهم هي الخسارة 3-2 في تصفيات كأس العالم 2014 قبل ثماني سنوات، وهو أيضًا انتصار أوروجواي الوحيد على الأرجنتين في آخر 24 عامًا.

2- فاكوندو توريس ورحلة البحث عن هدفه الأول

مع غياب إدينسون كافاني للإصابة، فإن مكان الانضمام إلى لويس سواريز في المقدمة شاغر، وفاكوندو توريس هو المرشح الأكثر احتمالا لملئه.

ظهر مهاجم بينارول البالغ من العمر 21 عامًا لأول مرة دوليًا في يونيو من هذا العام. ومنذ ذلك الحين، خاض ثماني مباريات دولية، بما في ذلك خمس مباريات في كوبا أمريكا 2021، وشارك كلاعب بديل في جميع المباريات الخمس.

لم يسجل توريس في أي من تلك المباريات. ولم يفتح حسابه بعد على المستوى الدولي. ومع ذلك، ربما تكون هذه أكبر فرصة له لكسر حظه.

مع تسجيل أوروجواي مرة واحدة فقط في آخر ثلاث مباريات، فإنهم في حاجة ماسة إلى لاعب يمكنه التسجيل في مرمى المُنافسين، فهل يمكن أن يكون توريس ذلك اللاعب الذي يُسجل ضد الأرجنتين؟.

1- غموض مشاركة ميسي

كان المشجعون متحمسين لرؤية لقاء آخر لرفيقي برشلونة السابقين لويس سواريز وليونيل ميسي. لكن يبدو أن هذا لن يحدث.

لا تزال مشاركة قائد المنتخب الأرجنتيني محل شك كبير بسبب مشكلة في الركبة أبعدته أيضًا عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد بوردو بداية الاسبوع الماضي.

تسبب ليونيل سكالوني في جدل باستدعاء ميسي للفريق، لكن مشاركته تبقى غير مرجحة.