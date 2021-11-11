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كشف ملابسات مقطع يتضمن ادعاء شخص بطفل

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فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن...

e42e46660c.jpgأبها :الوطن
ee7d05b7be.jpg06 ربيع الثاني 1443 هـ

برنامج للتدريب على البناء بالطين

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ
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إطلاق منشأة تصنيع المواد المركبة للطائرات

أعلنت الشركة للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

إيقاف 15 مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الملك سلمان يوافق على منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة

صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.ويأتي ذلك، على...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

إقامة مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن خلال رجب وشعبان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

التعليم تعلن بدء التسجيل للابتعاث الخارجي في بكالوريوس التمريض

أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.وأوضحت عبر “تويتر”، أن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بالمدينة المنورة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 - 25 / 4 / 1443هـ في...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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