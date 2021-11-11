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"تقويم التعليم" توقّع 21 اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة أم القرى

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من بينها "الطب والجراحة وهندسة التشييد والسياحة والفندقة"

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الخميس، اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة أم القرى، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، بمقر الجامعة بمكة المكرمة.

وشملت الاتفاقية توقيع 21 برنامجاً في تخصصات الطب والجراحة، وطب وجراحة الأسنان، والتمريض، ودكتور صيدلي، وطب المختبرات، والتغذية الإكلينيكية، والعلاج الطبيعي، وصحة البيئة، والوبائيات، وإدارة وتقنية المعلومات الصحية، والتوعية والتعزيز الصحي، والهندسة الصناعية، وهندسة التشييد، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، والهندسة البيئية، والإعلام، وإدارة أعمال، والسياحة والفندقة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والكيمياء، وتصميم الأزياء.

وتعدّ جامعة أم القرى من الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة، ولديها ستة برامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، كما أنها تقدم في مقرها الرئيس وفروعها ما يقارب 150 برنامجاً.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات ؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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