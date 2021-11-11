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أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

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أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر
تهدف إلى تعزيز قدراتهم الأمنية البحرية

أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم "الخميس"، عن إجراء مناورة عسكرية متعدد الأطراف، أمس، على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر 5 أيام.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "نافسينت" براد : "إنه من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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