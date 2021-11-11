شوادر لبيع اللحوم ببني سويف بأسعار مخفضة

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صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه اعتباراً من الثلاثاء القادم، سيتم إقامة شوادر لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتي تترجمها الحكومة إلى جهود عملية من خلال حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بمسؤولى التموين والطب البيطري والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ الخطة التي وجه بإعدادها، والتي تتضمن إجراءات وخطوات عملية للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ،الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية.

ناقش المحافظ مع الحضور الإجراءات والخطوات العملية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية من التموين والطب البيطري والغرفة التجارية والوحدات المحلية، والتي تضمنت الاتفاق على توفير أسعار اللحوم البلدية بأسعار مناسبة ومخفضة تقل عن أسعار السوق الحالية،وذلك من خلال إقامة مجموعة من الشوادر لبيع اللحوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع كبار الجزارين وشعبة القصابين ومربي الماشية، بهدف زيادة المعروض من اللحوم مع توفير البدائل والذي سيساهم في تخفيض أسعار اللحوم ومواجهة كافة صور المغالاة في أسعارها.

ووجه المحافظ بتجهيز المواقع والأماكن التي تم الاتفاق عليها، في ضوء الاجتماع الذي عقد بغرفة التجارية، لإقامة شوادر ثابتة يتم تجهيزها بمعرفة الغرفة التجارية تحت إشراف التموين والطب البيطري وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتي تشمل: إقامة 3 شوادر بمركز الواسطى منها 2شادر بالمدينة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بجانب شادر بقرية الميمون يومي الأربعاء والخميس، و3 شوادر بناصر(مدخل قرية الشناوية والثاني بجوار المستشفى والثالث بقرية أشمنت، و2 شادر بمدينة بني سويف (الأول بجوار الصالون الأخضر والثاني بميدان الزراعيين)، وشادر بمدينة اهناسيا بجوار مجلس المدينة،وشادر بجوار مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة ببا،فيما يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية لعمل شادر بمدينة الفشن.

