أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مواعيد مباريات اليوم وغدًا فى الدوري المصري والألماني والإسباني والفرنسي -
نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من «ويبقى الأثر» -
أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي مرشح على أمين صندوق الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح -
أحمد الكاس: شيكابالا «شبهي».. ولو لعبت للأهلي لحصدت البطولات -
أمير عزمي مجاهد: كارتيرون كان تائهًا في مباراة القمة -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 30 حالة تعد على على أراضي الري ببني سويف

Print
إزالة 30 حالة تعد على على أراضي الري ببني سويف إزالة 30 حالة تعد على على أراضي الري ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أنه طبقا لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة فقد تم إزالة 30 حالة تعد على مساحة 7624 مترا من أراضي الري وحماية النيل، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 187 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم»، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن