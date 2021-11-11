إزالة 30 حالة تعد على على أراضي الري ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أنه طبقا لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة فقد تم إزالة 30 حالة تعد على مساحة 7624 مترا من أراضي الري وحماية النيل، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 187 حالة «منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم»، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.