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بسبب «مناشر الغسيل».. وقف تسليم وحدات «سكن كل المصريين» بالغردقة (تفاصيل)

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بسبب «مناشر الغسيل».. وقف تسليم وحدات «سكن كل المصريين» بالغردقة (تفاصيل) بسبب «مناشر الغسيل».. وقف تسليم وحدات «سكن كل المصريين» بالغردقة (تفاصيل)

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قررت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، وقف تسليم وحدات مشروع سكن كل المصريين الخاص بالإعلان العاشر بمدينة الغردقة، وذلك بسبب وجود ورصد مخالفات من سكان المشروع الذين تسلموا الوحدات ومخالفتهم شروط بنود العقد بقيامهم بتر كيب «مناشر الغسيل» بالبلكونات الأمامية، وإغلاق البلكونات بالجديد والقاء القمامة الناتجة عن أعمال النقل والسكن وغيرها أمام العمارات.

ومن المقرر أن يتم ارسال لجنة الضبطية للقضائية للعمل وحصر المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الشكل الجمالي للموقع.

وأكد المهندس محمد عبدالمنعم مدير عام إسكان البحر الأحمر، أن المشروع يضم ٦ آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتم وضع جدول يومي لتسليم الوحدات للمستحقين، وبعد أيام تم رصد مخالفات من السكان.

وأوضح «عبدالمنعم» أن الإسكان قامت بترميب مناشر حديدية في البلكونات التي تطل على المناور الخلفية المفتوحة.

المصرى اليوم

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