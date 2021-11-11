وفد إعلامي يتفقد مشروعات «حياة كريمة» الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم

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نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة لوفد من الإعلاميين لمحافظة الفيوم، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الممولة من الجهاز في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقام الوفد بزيارة عدد من المشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز بمركز يوسف الصديق، من بينها المشروع متناهي الصغر الممول من الجهاز للمستفيدة عبير سالم المتخصصة في نشاط الهاند ميد ورسم اللوحات الزيتية، والحاصلة على تكريم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مشاركتها في معرض تراثنا 2021.

كما تضمنت الزيارة تفقد المشروع متناهي الصغر «سند» للمستفيدة فاطمة أمين عبدالمولى المتخصصة في نشاط التطريز على القماش، والتي نجحت في تدريب عدد من فتيات القرية وخلق فرص عمل لهن في مجال التطريز.

كما التقى الوفد الإعلامى بممثلى بعض الجمعيات الأهلية الممولة من الجهاز بالمحافظة وهما جمعية تنمية المشروعات بالفيوم وجمعية الآفاق العليا ونماذج من العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين نجحوا في بدء مشروعات جديدة بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المهندس محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يضخ تمويلاته في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 17 مركزا في المنطقة الخامسة من إجمالي 52 مركزا على مستوي الجمهورية حيث قام منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر بتمويل 10.634 مشروع صغير ومتناهى صغر باجمالى يزيد على 262.7 مليون جنيه وذلك بمحافظات أسيوط والمنيا والوادي الجديد وبني سويف والفيوم، وأضاف أن المنطقة الخامسة تستحوذ على نسبة 30% من التمويلات المنصرفة منذ يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021.

كما صرح الأستاذ أشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في محافظة الفيوم، بأن الجهاز قام بضخ تمويلات في محافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليار جنيه للمشروعات منذ عام 1992 وحتى نهاية سبتمبر 2021.

وأضاف، في تصريحات على هامش الزيارة، أن هذه التمويلات تنقسم إلى 2.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مولت نحو 277 ألف مشروع وأتاحت 365 ألف فرصة عمل، موضحًا أن الجهاز قام بضخ 321.5 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بالمحافظة وفرت 68 ألف يومية عمل للعمالة غيرة المنتظمة.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يترأس لجنة التنمية الاقتصادية بمبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث أسفرت جهود الجهاز عن خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، عن الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1500 قرية في المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد 150 دراسة جدوى (استرشادية) تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة.

كما قام جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، بتمويل ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالى بلغ 648.4 مليون جنيه في القرى المستهدفة من المبادرة مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة كما تم تنفيذ 700 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز، وتشجيع فكر العمل الحر، إلى جانب تنفيذ عدد 107 دورات تدريبية لعدد 1946متدربا ومتدربة في كيفية اعداد فكرة والبدء في مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة.