«القاه صديقه بالنيل».. إحالة المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» للجنايات بتهمة القتل العمد

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قرر المحامي العامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية في محافظة الدقهلية ، اليوم، بإحالة الصديق المتهم ‏بقتل المهندس أحمد عاطف الشربينى والمعروف إعلاميا بـ «مهندس الدقهلية»، بإلقائه في نهر النيل ‏فرع دمياط ليتخلص من ديونه إلى محكمة جنايات المنصورة، ووجهت له النيابة العامة اتهامات بالقتل العمد والخطف.

بدأت مرحلة جديدة من القضية التي هزت الرأي العام في شهر سبتمبر الماضي، حيث استدرج المتهم صديق عمره لكوبري جامعة المنصورة وألقاه من أعلى الكوبري ثم ذهب للبحث عنه مع أسرته، بعدما اختفى المجنى عليه لمدة 11 يوما قبل أن تظهر جثته في نفس المكان الذي ألقاه فيها بسبب ورد النيل .

وجاء بقرار الإحالة «تقرر إحالة المتهم محمد أحمد محمد على حامد، 32 سنة، صاحب شركة ‏بلاستيك ومقيم في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم ‏‏1/9/2021 قتل المجني عليه «مهندس الدقهلية» أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، عمدا مع ‏سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ مفترى ‏وقلبا بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجني عليه موهما إياه بسداد المستحقات المالية له إلى المكان ‏المرموق سلفا مستترا بستار الليل وما إن وضعه موضعه ومن خلفه مياه النيل الغائرة فدفعة بكلتا ‏يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء قاصدا إزهاق روحه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية المرفق فأنهي مقدوره من الأنفاس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات‎

وتقدمت تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، خطف ‏المجني عليه، وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد ‏المستحقات المالية الخاصة به وما أن أنطلت عليه فتمكن من اقتياده بداخل السيارة التي تحمل رقم «د ‏س ي 1769» وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء وليتمم الجريمة محل الاتهام ‏السابق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎‏

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة بإختفائه في ظروف غامضة وأكدت اسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة واخبرها أنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت له لم يرد واختفى .

شكل اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف غموض اختفاء المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما فشل الفريق في كشف تفاصيل الواقعة حتى تم العثور على جثة الشاب طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى الجامعة بكامل ملابسه

قبل العثور على جثة المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما كانت أسرة الشاب وزوجته يناشدون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المسئولين والمباحث بسرعة إعادة الشاب والكشف عن غموض الواقعة، مؤكدين أن وراء الاختفاء أمر كبير لأنه ليس من عادته الغياب .

ودخلت زوجة المهندس الشاب للمستشفى ورفضت على مدار ثلاثة أيام الولادة قبل عودة زوجها ولكن بدأت حالتها في التدهور واضطر الأطباء إلى توليدها وأنجبت الطفل «سليم» وهو الطفل الثاني للمهندس الغائب .

وقالت زوجته دعاء عبدالعزيز عبر صفحتها على الفيس بوك «أنا كان نفسى أنتظر في الولادة لحين عودتك يا أحمد لكن الأطباء قالوا في خطر على البيبى أرجوك ارجع بقى علشان سليم يمرضعش نكد وهم وحزن بسبب بكائي على غياب ليل نهار».

وعقب العثور على الجثمان انهارت الزوجة وأسرة الشاب الذين كان عندهم أمل كبير في عودته سالما وانخرطوا جميعا في بكاء هسيرى غير مصدقين أنهم فقدوا ابنهم في لحظة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان العثور على الجثة لمناظرتها، وتبين أنه بكامل ملابسة ويحمل بطاقته وهاتفه المحمول في جيوبه ولا يوجد آثار عنف أو اعتداء على الجثمان وقررت النيابة العامة اتنداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وأكد التقرير المبدئي أن الجثة لا يوجد بها آثار عنف أو اعتداء على الجثمان وحصل الطبيب الشرعى على عينات من أمعاء جثة المهندس الشاب لتحليها لبيان ما اذا تناول مواد سامة أو مخدرة من عدمه، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها .

خرج أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في جنازة مهيبة من أمام مسجد الجمعية الشرعية لتشييع جثمان المهندس الشاب وسط حالة من الحزن والغضب بعدما فقدوا شاب من خيرة أبنائهم وانهارت زوجته ودخلت في حالة إغماء أثناء تشييع الجثمان غير مصدقة أنها فقدت زوجها والذي ترك لها طفلين «كيان وسليم» والأخير ولد أثناء غيابه، بينما انهار والده وهو يجري خلف النعش يهتف بألم «ياولدي.. ياولدي»، ودخل أصدقاء وأسرة المهندس الشاب في حالة من البكاء الهستيري أثناء تشييع الجنازة حزناً على رحيله المفاجئ، ورفضت أسرته أخذ العزاء في ابنهم مطالبين بالقصاص وسرعة القبض على الجناة مؤكدين وجود شبهه جنائية في الحادث.

ومن جانبه، بكى عاطف الشربينى والد المجنى عليه، فور علمه بأن قاتل نجله هو صديقه محمد أبوالعز وقال لـ «المصرى اليوم» :«أكتر حاجة ذبحتني إن صديقه هو اللي يغدر به ويقتله ويلقى جثته في النيل في الضلمة ويمشى». وأضاف باكيا: «المتهم كان بييجي بيتنا ويروح لأحد بيته وأكل معنا عيش وملح ولما اتصلت بأحمد وقالي انه مع محمد أبوالعز صديقه أنا اطمئن قلبي ودخلت نمت لأنه مع صديقه ولأني عمري ما كنت أتخيل إن صديقه هو اللي هيغدر به ويقتله». وتابع: «المتهم المجرم بعد ما قتله جاء لنا في البيت في اليوم التالي لاختفاء أحمد وقعد يبحث معنا ويقسم ان إبنى تركه على الكوبري ومشى في تاكسي وحاول يضللنا وقال لنا يمكن راح دمياط». ومن جانبه، قال سعد أحمد عبدالقادر المحامى وصديق المجني عليه: «أحمد كان من خيرة شباب قرية ميت عنتر وكان يهتم بوطنه وبلدته أكثر من أي شاب في جيله ففي أيام ذروة انتشار كورونا كان يقوم برش القرية بالكامل وتوزيع المعقمات والكمامات على الأهالي». وأضاف: «للأسف الشديد المتهم كان من الأصدقاء المقربين لأحمد والذى كان يجالسه ويقف بجانبه دائما وهو من أقنعه باستثمار أمواله وأموال بعض الأصدقاء معه وللأسف خان صداقته وقتله مع سبق الإصرار والترصد لأنه استدرجه لمكان مظلم ثم ألقاه في النيل ولولا ورد النيل احتجز الجثة في نفس المكان لكان هناك أقوال أخرى في القصية لكن الحمد لله عدالة الله نفذت وكشفت الجريمة». وتابع: «أحمد هو شهيد الغدر والخيانة وسنحزن عليه طوال حياتنا لأنه من الشخصيات التي قلما نجدها في حياتنا».