بيلاروس تهدد عقوبات الاتحاد الأوروبي

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فيما ذكرت ألمانيا أن الوقت حان، لتتحمل بيلاروس عواقب أزمة المهاجرين ويتوعدها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة عليها، دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي للتفكير مليا، قبل فرضه أي عقوبات منوها بأن بلاده «لن تغفر» للاتحاد الأوروبي، وستتخذ إجراءات في حال فُرضت حزمة جديدة من العقوبات.

وقال في اجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، «بولندا تخيفنا أنها ستغلق الحدود.. نقول لهم.. أغلقوها..ليست هنا القضية.. القضية إذا أغلقنا إمداد خط الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا، والذي يمر عبر الأراضي البيلاروسية «ماذا سيفعلون».. لذلك أوصي القيادة البولندية والليتوانيين وغيرهم بالتفكير قبل التحدث».

ولفت إلى أن مينسك يجب «ألا تغفر» للاتحاد الأوروبي إذا قدمت الدول الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات ضد الجمهورية، قائلا: «الكثير من الناس بدأوا يخيفوننا بالحزمة الخامسة، بالنسبة لهذه الحزمة الخامسة تم إيعاز رئيس الوزراء بضرورة ما يتوجب عمله في حال فرضت».