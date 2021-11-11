وفاة دي كليرك.. نهاية لحكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا

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توفي ف.دبليو دي كليرك، الذي تقاسم جائزة نوبل للسلام مع نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 85 عاما، وباعتباره آخر رئيس لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، معلنا نهاية حكم الأقلية البيضاء في البلاد.

وأكد متحدث باسم مؤسسة FW de Klerk اليوم أن دي كليرك، توفي بعد معركة ضد السرطان في منزله في منطقة فريسناي في كيب تاون.

شخصية متنازع عليها

كان لـ«دي كليرك» شخصية مثيرة للجدل في جنوب إفريقيا، حيث ألقى الكثيرون باللوم عليه في أعمال العنف ضد السود في جنوب إفريقيا، والنشطاء المناهضين للفصل العنصري، خلال فترة وجوده في السلطة، بينما رأى بعض البيض في جنوب إفريقيا جهوده لإنهاء الفصل العنصري على أنها خيانة.

وهو من أعلن في خطاب ألقاه أمام برلمان جنوب إفريقيا، في 2 فبراير 1990 أن مانديلا سيطلق سراحه من السجن بعد 27 عامًا.

وقد أثار هذا الإعلان صخب البلاد، التي تعرضت على مدى عقود للاحتقار والعقوبات من قبل الكثير من دول العالم، بسبب نظامها الوحشي للتمييز العنصري المعروف باسم الفصل العنصري.

ومع تعميق عزلة جنوب إفريقيا وتدهور اقتصادها القوي، أعلن دي كليرك، الذي تم انتخابه رئيسًا قبل خمسة أشهر فقط، في نفس الخطاب، رفع الحظر المفروض على المؤتمر الوطني الإفريقي، والجماعات السياسية الأخرى المناهضة للفصل العنصري، وغادر عدد من أعضاء البرلمان القاعة وهو يتحدث.

وبعد تسعة أيام، خرج مانديلا حرا.

وتم انتخاب مانديلا كأول رئيس أسود للبلاد، حيث صوت السود في جنوب إفريقيا لأول مرة بعد أربع سنوات من ذلك.

جائزة نوبل

وبحلول ذلك الوقت، حصل دي كليرك ومانديلا على جائزة نوبل للسلام في عام 1993، لتعاونهما المتوتر في كثير من الأحيان، في نقل جنوب إفريقيا بعيدًا عن العنصرية المؤسسية ونحو الديمقراطية.

وقال دي كليرك لوسائل الإعلام بعد خطابه المصيري، إن البلاد ستكون «جنوب إفريقيا جديدة». لكن إطلاق سراح مانديلا كان مجرد بداية لمفاوضات سياسية مكثفة، حول الطريق إلى الأمام، سوف تتحول القوة، ستتم كتابة دستور جديد، طرق الحياة ستقلب.

وكانت حصيلة الانتقال عالية، كما قال دي كليرك في محاضرة نوبل في ديسمبر 1993، مات أكثر من 3000 في أعمال العنف السياسي في جنوب إفريقيا في ذلك العام وحده.