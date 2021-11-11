وكيل وزارة التعليم بدمياط: تدريب كافة المعلمين على استخدام السبورات التفاعلية

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اجتمع الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع مديري المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه مديري المدارس أثناء اليوم الدراسي، حيث أصدر وكيل المديرية عدة توجيهات لحل تلك المشكلات والبعض الآخر وعد بدراستها والعمل على علاجها.

وأكد «خلف» على جميع المدارس الثانوية العمل على تدريب كافة المعلمين على استخدام السبورات التفاعلية، والدخول على المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة وذلك لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل.

ووجه باتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

كما شدد على ضرورة ابتكار وسائل وأفكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدارس، مشددا على فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف، علاوة على فرض الانضباط ووضع آليات للإرشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتأخرين في الحضور إلى المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة، وتوفير آليات الأمن والسلامة داخل المجتمع المدرسي من خلال التأكد من صلاحية الأدوات الكهربائية والأبواب والشبابيك ونظافة دورات المياه ومما يخدم صالح الطلاب.

وحث وكيل الوزارة الحاضرين على المشاركة في مبادرة حلويات دمياط التعليمية للتعريف بالنماذج المشرفة بالمحافظة، والتي أطلقت برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واختيار أهم الشخصيات التي أثرت في الحياة العامة والتحدث عنها في طابور الصباح.