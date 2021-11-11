إزالة 71حالة تعدي على أملاك الدولة بكفر البطيخ بدمياط

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واصلت محافظة دمياط حملات الموجة ال١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في مرحلتها الثالثة التي تستمر حتى ٢٦ نوفمبر الجاري، حيث أوضحت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، يجرى تنفيذ حملات متتالية لإزالة أي تعديات بكافة المناطق والتعامل بحسم مع هذه المخالفات.

وأضافت «عوض»، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة عدد ٣٧ حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة٣٤٠٣٣ م٢تابعين لولاية الموارد المائية والري، وأيضاً ٣٤ حالة بمساحة ١١٩١١ م٢، وذلك بمركز كفر البطيخ، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثالثة ٢٩٦حالة بمساحة ٥٩٢٢٣ م٢.