«السياحة» تطالب بإجراء التحاليل الطبية الدورية على مُقدمي الخدمات الغذائية بفنادق البحر الأحمر

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تلقت الفنادق والقري السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء إخطارا من وزارة السياحة وغرفة المنشات السياحية بضرورة اتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهي مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهي وقبل تقديمها للرواد، وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهي الطعام، والتأكيد على إجراء التحاليل الطبية الدورية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء، لضمان خلوهم من الأمراض.

وتضمن الإخطار تحذيرا من أن الإخلال بهذة الاجراءات يسيء إلى سمعة السياحة في مصر بعد أن بذلت الدولة جهودًا كبيرة لعودتها.

إلى ذلك، تبدأ غرفة المنشات الفندقية خلال ايام الاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنح مهلة لتلافي أي ملاحظات يتم رصدها.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

وواصلت لجان التفتيش التابعة لوزارتي السياحة والصحة مراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية على المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر والالتزام بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.