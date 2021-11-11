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محافظ دمياط تناقش عددًا من الشكاوى.. وتوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات

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محافظ دمياط تناقش عددًا من الشكاوى.. وتوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات محافظ دمياط تناقش عددًا من الشكاوى.. وتوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات

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عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ،اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين الذي يتم عقده خصيصاً لتلقي شكاواهم، من أجل بحثها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكدت «المحافظ» خلال اللقاء أنه تم بحث عدد من الشكاوى والمطالب التى قام كل مواطن بعرضها وتنوعت ما بين توفير فرص عمل ومساعدات شهرية وأيضاً التقدم لصرف معاشات تكافل وكرامة، كما ناقشت مع المواطنين المطالب التي تقدموا بها لايجاد حلول تتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المحافظة.

ووجهت مديري العموم بضرورة التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق.

المصرى اليوم

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