إعلان نتيجة المقبولين بمدرسة الضبعة النووية بمطروح بداية الأسبوع المقبل

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدية الأسبوع المقبل إعلان نتيجة القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

وتختار وزارة التربية والتعليم 60 طالبًا فقط للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح.

وأنهت الوزارة المرحلة الثانية لاختبارات القبول والتى تضمنت اللياقة النفسية واللياقة الطبية والبدنية والرياضية والذكاء الذهني واللغة الإنجليزية.

ويشترط للقبول أن يتميز الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدرسة في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات وفروع العلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، ولا تعتد المدرسة بالدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.

وشاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إجراء كشف الهيئة لعدد (77) طالبًا منهم (27) طالبا من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالبا من باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بلغ 126 طالبا من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية

وقد حضر (77) طالبا فقط امتحانات المرحلة الثانية للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة التي بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.