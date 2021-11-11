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محافظ جنوب سيناء يصدق على الإعلان للعمل بنظام الحصة لحل أزمة عجز المدرسين

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محافظ جنوب سيناء يصدق على الإعلان للعمل بنظام الحصة لحل أزمة عجز المدرسين محافظ جنوب سيناء يصدق على الإعلان للعمل بنظام الحصة لحل أزمة عجز المدرسين

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على الإعلان للعمل مدرسين بنظام الحصة لسد العجز للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 ، حيث كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالإعلان، اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري، وفقاً للشروط والضوابط الواردة من وزارة التربية والتعليم بواقع 20 جنيهاً للحصة بحد أقصى 24 حصة اسبوعياً .

وأشار المحافظ أن ذلك في إطار الحلول السريعة لحل أزمة العجز في مدرسي المواد الأساسية داخل المحافظة.

جاء ذلك بناء علي عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ .

المصرى اليوم

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