تعرف على موانع الترشح لعمل رؤساء اللجان والمراقبين بامتحانات الدبلومات الفنية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة موانع الترشح للعمل رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 .

وتضمنت قائمة موانع الترشح ما يلي :

- الحرمان من أعمال الامتحانات

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها .

ويلتزم المرشحون للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بكتابة إقرار ينص على :

- أنه لا يوجد لدي أي مانع لترشحه، وأن بياناته صحيحة على مسئوليته.

- أنه في حالة عدم اختياره لن يكون للمترشح الحق في التظلم حيث إن تحرير هذه الاستمارة تعتبر ترشيحا وليس اختيارا .

- في حالة ما إذا تم تكليفه بلجنة وكانت هذه اللجنة في نفس اللجنة التي عمل بها في العام الماضي أو الذي قبله عليه أن يخطر اللجنة المركزية بذلك مباشرة .

- يقر المترشح بأنه يقبل العمل بأي لجنة يتم تكليفه بها على مستوى الجمهورية .