الملك سلمان يوافق على منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة

صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.ويأتي ذلك، على...