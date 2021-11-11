أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك...
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة PIF- إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي...
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 166...
صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.ويأتي ذلك، على...
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز...
أعلنت وزارة التعليم، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.وأوضحت عبر “تويتر”، أن...
أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة إتاحة القبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 بدءًا من 16 - 25 / 4 / 1443هـ في...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص والقبض عليهم، ارتكبوا جرائم سطو وسرقة،...