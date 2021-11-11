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عقب التعادل مع أستراليا.. مدرب الأخضر "رينارد": أنا راض على أداء الجميع

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عقب التعادل مع أستراليا.. مدرب الأخضر "رينارد": أنا راض على أداء الجميع عقب التعادل مع أستراليا.. مدرب الأخضر "رينارد": أنا راض على أداء الجميع

عقب التعادل مع أستراليا.. مدرب الأخضر

قال إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي: كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين، حاولنا أن نحقق نقاط المباراة كاملة لكننا لم نستطع، ورغم ذلك تبقى نتيجة التعادل إيجابية.

جاء حديث المدير الفني للمنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة السعودي أمام مضيفه منتخب أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتابع: أهنئ سالم الدوسري حصوله على أفضل لاعب في المباراة؛ فقد قدم أداء مميزًا برفقة زملائه، وأنا راض على أداء الجميع، فقد كنا ندرك أننا سنواجه بعض الصعوبات، لكننا تمكنا من تجاوزها، ونظرًا لغيابات المنتخبين أعتقد أنها كانت نتيجة إيجابية للجميع.

وأضاف: المنتخب السعودي منذ بداية عام 2021 لم يستقبل الكثير من الأهداف ومع مرور الوقت سيصبح لدينا دفاع قوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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