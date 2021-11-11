مترو الأنفاق يعلن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف للخط الثاني (صور)

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس الموافق ١١ نوفمبر، عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كوري للعمل بالخط الثاني شبرا الخيمة- المنيب .

ياتي ذلك ضمن خطة تحديث القطارات ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء عدد 6 قطارات جديدة للخط الثاني .

أوضحت الشركة في بيانها أنها بدأت اليوم في تشغيل تجريبي بدون ركاب لأول قطار كوري مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني، ويستمر التشغيل التجريبي بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الإطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني .

وختاما ناشد «متحدث المترو» أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .