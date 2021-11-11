التعليم تعلن ضوابط الترشح للعمل رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط الترشح للعمل رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2021/2022.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تتمثل في :
- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019
- ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
- أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من الفئات الاتية ( موجه عام - موجه اول - موجه ، مدير ادارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة ، كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم اول أ ، رئيس قسم و وكيل أ و وكيل قسم.
- يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه الموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني إلى اللجنة المركزية للتعليم الفني بمبنى قطاع الكتب.
- تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم بإستمارة الموانع بدون اسباب إلى الشؤون القانونية.
- على مدير المدرسة أو المسؤول عن شؤون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين إلى الشؤون القانونية.
- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بشعار الجمهورية من المديرية او الادارة التعليمية او المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الاحوال.
- يتم استيفاء استمارات الموانع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديرية وارسالها إلى لجنة الادارة المركزية خلال شهر ديسمبر 2021 ، وسيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال اجازة نصف العام.