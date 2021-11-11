محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير عام بلدية الفُجيرة

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من رئاسة البلدية.

رحب المحافظ بالوفد على أرض مدينة السلام، مؤكدا على عمق العلاقات المميزة بين الشعبين الشقيقين على مر العصور، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات وخاصة السياحية والثقافية والرياضية، ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الوفد في فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي.

وتناول اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخى وتوأمة بين مدينة شرم وبلدية الفُجيرة، لتنمية تلك العلاقات، وكذا تنمية تبادل الوفود السياحية والثقافية والرياضية .

وأثنى مدير عام بلدية الفُجيرة على حفاوة الاستقبال ووجه الدعوة لمحافظ جنوب سيناء لزيارة بلدية الفُجيرة ورحب المحافظ بهذه الدعوة الكريمة على أن يتم تحديد موعدها مستقبلا.