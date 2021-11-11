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الاتحاد السكندري يستعيد مهاجمه أمام الجونة

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الاتحاد السكندري يستعيد مهاجمه أمام الجونة الاتحاد السكندري يستعيد مهاجمه أمام الجونة

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خدمات الغاني بنجامين بواتنج، مهاجم الفريق، خلال مباراة الجونة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بغضروف الركبة، والتي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ووضع الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة حسام حسن، برنامجا خاصا للاعب لتجهيزه للمباراة.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على استاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة 4 -4 والفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعرض للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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