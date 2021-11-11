الجامعات اليابانية: بدء الدراسة بدبلوم الدراسات العليا لسلامة الغذاء

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أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الخميس، عن بدء الدراسة في دبلوم الدراسات العليا لسلامة وجودة الغذاء بالجامعة، موضحا أن ‏مدة الدراسة بالدبلومة عام واحد ويدرس خلالها الطالب 12 مادة مقسمة على «ترمين» وتتضمن التخصصات المختلفة في سلامة الغذاء فضلا عن القوانيين المنظمة لتداول وسلامة الغذاء.

أضاف «الجوهري» أن الجامعة قامت هذا العام بتخفيض الرسوم الدراسية المقررة للدبلومة بنسبة 40%؜، كما قامت جمعية رجال الأعمال بتقديم 10 منح دراسية للطلاب تتحمل 50% من المصروفات الدراسية للدبلومة .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالموجود، مدير البرنامج، أنه تم اختيار علماء متميزين ‏ومن ذوي الخبرة في مجال الصناعات الغذائية للتدريس في هذه الدبلومة من بينهم ‏د. حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،‏ والذي يقوم بتدريس مقرر القوانين المنظمة للغذاء، ود. ‏مرسي أبوالسعود السودة، عضو اللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا، ‏والذي يقوم بتدريس مقرر المعاملة الحرارية للصناعات الغذائية وخاصة عن الألبان، ‏ودكتور سامح عوض، رئيس قسم الألبان بجامعة الإسكندرية.