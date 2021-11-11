مي عاطف: المرأة تشكل جزءا مهما في برنامج قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي‏

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أكدت مي عاطف المرشحة على مصب العضوية تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب، ‏أن المرأة تشكل جزءا مهما في برنامج القائمة، حيث تحظي بمزيد من الرعاية والخدمات خلال الفترة المقبلة نظرا لدورها الرئيسي داخل النادي في صناعة وتكوين الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية.

وقالت مي عاطف إنها على تواصل دائم مع جميع اللجان داخل النادي وتحرص دائما على التفاعل والتلاحم مع لجنة المرأة خاصة أنها ‏تمثل العنصر النسائي في القائمة، واستمعت لآراء العديد من عضوات النادي وسجلت مقترحاتهم المهمة وطرحتها على اعضاء القائمة بقيادة الكابتن محمود الخطيب للعمل على تنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس ضمن البرنامج الانتخابي للقائمة فور الحصول على ثقة الجمعية العمومية.

وأشارت المرشحة على منصب العضوية في قائمة الخطيب، إلى أن أغلب متطلبات المرأة داخل النادي، تتعلق ببعض الأمور الخدمية وهو ما سيتم دراسته وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.‏

وشددت مي عاطف، على أن برنامج قائمة الخطيب يركز بقوة على دعم العنصر النسائي داخل الأهلي، من ‏خلال إزالة أي عقبات أو معوقات والعمل على أيجاد حلول سريعة وحاسمة لاي مشكل تواجه عضوات النادي.‏

وواصلت المرشحة على منصب العضوية تحت السن في قائمة الخطيب، كلامها بالتأكيد ‏على أن برنامج القائمة يتضمن توفير المزيد من الخدمات الصحية لعضوات النادي، وعقد ندوات مستمرة بالتنسيق مع لجان النادي المختلفة خاصة ‏اللجنة الطبية للتوعية والحفاظ على صحة المرأة بشكل عام.‏

يذكر أن قائمة محمود الخطيب تضم: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أمينا ‏للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي ‏وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند ‏مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين والعضوية تحت السن: محمد ‏الجارحي ‏ومي عاطف.