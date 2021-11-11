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انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

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تستهدف الفئات الأولية من الحوامل والأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة

انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

انطلقت اليوم الخميس الحملة الخاصة بتطعيم الأنفلونزا الموسمية بمستشفى الملك فهد بجدة لمرضى الرعاية المنزلية؛ حيث نفذ هذه الحملة قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.

وتأتي هذه الحملة الاستباقية ضمن الجهود التي ينفذها ويقوم بها برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية من "علاجية ووقائية وتأهيلية وتوعوية واجتماعية"، والتي يقدمها مستشفى الملك فهد بجدة لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم وفي أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فرق طبية وكوادر فنية متخصصة مؤهلة لذلك.

وتستهدف هذه الحملة الفئات الأولية من النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية، كما تهدف إلى تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين ٦ شهور إلى ٨ سنوات، وأيضًا كبار السن ممن تبلغ أعمارهم ٦٥ سنة فما فوق، ومرضى الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، إضافة إلى باقي أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح القائمون على هذه الحملة أنهم يهدفون إلى تطعيم أكثر من ٥٠٠ مريض من المرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث يقوم قسم الرعاية المنزلية بدور كبير، والذي يعد من الأقسام المعنية بالتوعية الصحية، وله مشاركات كثيرة ينفذها على مستوى المستشفى وعلى مستوى محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة والبادرة ضمن الجهود التي يبذلها مستشفى الملك فهد بمختلف أقسامه الطبية والصحية واستكمالًا للجهود التي تبذل دائمًا في سبيل تقديم خدمات طبية لجميع الفئات المرضية بالمجتمع، والتي أدت دورها الفاعل في التصدي للأمراض الموسمية والطارئة على المجتمع.

انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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